Старши полицай Георги Карагеоргиев от Зоналното жандармерийско управление в Бургас е част от международния екип, който ще подпомага опазването на реда в туристическите зони на френската столица, съобщиха от МВР.

В рамките на 3 седмици, заедно с униформени колеги от Кипър, Швейцария, Португалия и Италия, той ще работи по график с полицаи от Парижката дирекция за обществена сигурност DSPAP - Direction de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne.

МВР

Международният полицейски екип ще функционира в рамките на правомощията на общите европейски бригади.

Префектурата на полицията в Париж приветства инициативата и пожела успех на екипа в общата работа.