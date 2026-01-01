Очаква се издаване на разрешително от Агенцията за ядрено регулиране, за да се придвижат документите за започване на работа на детската болница „Св. Анастасия" в Бургас, обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова след частието си в заседанието на парламентарната комисия по здравеопазването.

Д-р Благомир Здравков, който ръководеше Столичната детска болница „Проф. Иван Митев", е освободен по негово искане от поста на 8 юни 2026 г., каза още министър Ивкова. Д-р Здравков спечели конкурса за директор на бургаската детска болница.

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Министър Ивкова коментира темата за детските чернодробни трансплантации, които се извършваха преди време в столичната болница „Лозенец". По-рано днес от НЗОК съобщиха за спешно одобряване на документи на две деца, нуждаещи се от чернодробни трансплантации, които ще бъдат извършени в болници в Германия и Италия. По думите на министър Ивкова днес от болница „Лозенец" са я информирали, че имат идеи в областта на трансплантациите.

"Разпоредила съм да поддържат координация с Изпълнителната агенция „Медицински надзор" и аз да получа писмено предложения, за да мога да окажа контролната си функция", каза още тя.