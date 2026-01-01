Украинската столица Киев беше подложена на руска ракетна атака рано тази сутрин, при която бяха ранени най-малко двама души, съобщи кметът Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

В публикация в Телеграм Кличко написа, че ударите в столицата са предизвикали пожар в склад и в нежилищна сграда в два района на двата бряга на река Днепър.

Двама души са ранени, като единият се нуждае от болнично лечение. Въздушната тревога е продължила около час.

При ракетен удар в град Одеса по-рано бяха ранени 10 души, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. Осем от тях са били хоспитализирани.

Южна Корея междувременно обяви, че ще ще предостави на Украйна пакет за подкрепа на стойност 100 милиона долара, който не включва смъртоносни оръжия.

Високопоставен южнокорейски официален представител обяви това в Анкара, където южнокорейският президент И Дже-мьон участва в срещата на върха на НАТО.