Мартин Атанасов, който преди години създаде "Черна писта", представи новата си платформа: „Диагноза България“, която разкрива картината в здравеопазването.

По думите му идеята стъпва върху същия принцип – чрез анализ на официални данни да бъдат показани системни проблеми, които иначе остават скрити зад множество отчети, регистри и справки.

Атанасов посочва, че през 2025 г. Националната здравноосигурителна каса е изплатила над 4 млрд. лева за болнична помощ. Според него информацията за начина, по който се изразходват тези средства, е публична, но е разпръсната в десетки различни източници, което затруднява проследяването на цялостната картина.

По негови данни през последните между седем и десет месеца са били обработени над 3 милиона реда официална информация за 180 държавни и общински болници в страната. Данните са събрани от Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването и чрез справки по Закона за достъп до обществена информация, като зад всяка публикувана стойност стои конкретен източник и официален документ.

Според анализа на платформата само за една година са маркирани разходи, обществени поръчки и плащания на обща стойност 605 980 966 лева, които изглеждат необичайни и според автора заслужават допълнителна проверка. Сред посочените примери са лекарства с цени, които са десетки пъти по-високи в сравнение със сходни болници, обществени поръчки без конкуренция и увеличаващи се разходи за външни услуги на фона на ниски възнаграждения на медицинския персонал.

Атанасов подчертава, че платформата не отправя обвинения към конкретни лечебни заведения или лица, а има за цел да покаже къде съществуват проблеми в системата. Според него вземането на ефективни решения е възможно единствено на базата на проверими факти, а не на предположения или слухове.

От „Черна писта“ към здравеопазването

Мартин Атанасов стана известен с проекта „Черна писта“, който визуализира данните за пътнотранспортните произшествия, жертвите и опасните пътни участъци в България. Платформата предизвика широк обществен интерес и постави темата за пътната безопасност в центъра на обществения дебат.

18-годишно момче създаде „Черна писта” - карта на катастрофите в България

Самият Атанасов вижда връзка между двата проекта.

„Преди година с „Черна писта“ показах едно: това, което бяхме свикнали да наричаме „нещастен случай“, всъщност е системен дефицит. Когато данните излязоха на светло, разговорът се промени. Днес пренасям същата необходимост в друга система, която засяга всеки един от нас и буквално ни коства животи – здравеопазването.“

Хакери опитват да атакуват „Черна писта“ - сайтът на 18-годишния ученик за катастрофите у нас

В заключение той призовава гражданите сами да разгледат информацията за болниците в своите населени места чрез платформата „Диагноза България“ и да изискват повече прозрачност при разходването на публичните средства.