Проф. д-р Елиза Стефанова е новият ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация получи подкрепата на 185 от членовете на Общото събрание. Вотът я определи като първата жена ректор на Алма Матер.

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За проф. дфзн Георги Райновски, който бе другият претендент за поста и който стигна до балотаж, гласуваха 135. В гласуването участваха 326 от общо 331 членове на Общото събрание. Действителните бюлетини бяха 320.

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„Благодаря Ви наистина за това доверие, което изразявате. Това е отговорност, която се надявам с всички предизвикателства да можем да се справим. Надявам се заедно да продължим всички начинания и да изпълним всички цели, които сме си поставили. Надявам се заедно да успеем да продължим делото на нашия университет“, заяви проф. Стефанова след гласуването.

Проф. Стефанова ще довърши мандата до 2027 година, след като досегашният ректор проф. Георги Вълчев беше избран за министър на образованието и науката.

Проф. д-р Елиза Петрова Стефанова е специалист в областта на информатиката и компютърните науки и дългогодишен преподавател във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Родена е на 29 януари 1968 г.

Проф. Стефанова е завършила магистърска програма по информатика и компютърни науки в Софийския университет, където по-късно защитава докторска дисертация в областта на адаптивните системи за обучение. Има специализации във Великобритания и редица международни квалификации в сферата на информационните технологии, софтуерното инженерство и компютърните мрежи.

От 2015 г. до момента заема ръководни позиции в СУ – първоначално като заместник-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация, а впоследствие като заместник-ректор по информационни дейности и академичен състав. В тази си роля отговаря за развитието на информационните системи, дигитализацията, управлението на качеството и политиките за развитие на академичния състав.

Проф. Стефанова е доцент и преподавател във Факултета по математика и информатика, където ръководи магистърската програма „Електронно обучение“. Научните ѝ интереси са свързани с информационните и комуникационните технологии в образованието, дигиталното обучение и електронните системи за управление.

Тя има богат експертен опит като участник и ръководител на над 40 национални и международни проекта, свързани с образованието и технологиите. Автор е на над 120 научни публикации и повече от 25 учебни помагала. Участвала е като експерт в инициативи на Европейската комисия и Министерството на образованието и науката.

Проф. Стефанова започва академичния си път в Софийския университет още през 1989 г. като програмист в Университетския изчислителен център, като през годините преминава през различни академични и управленски позиции.