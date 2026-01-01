Изборът на декан на Медицинския факултет на Софийския университет се превърна в предмет на спор между академичната общност на факултета и ректорското ръководство. След като на 15 юни Общото събрание избра проф. Геновева Златева с абсолютно мнозинство, ректорът не утвърди избора, разпореди проверка на законността на проведеното Общо събрание и до приключването ѝ назначи доц. Йорданка Узунова за временно изпълняващ длъжността декан. Преподаватели, студенти и представители на администрацията настояват вотът на Общото събрание да бъде признат, докато ръководството на университета поддържа, че първо трябва да бъде установено дали събранието е проведено съобразно правилата.

Хронология на случая

В края на 2024 г. изтича мандатът на декана на Медицинския факултет проф. Любомир Спасов и започва процедура по избор на негов наследник. Според преподаватели от факултета Общото събрание е било свикано със състава, избран през 2023 г., като са били заличени единствено отпадналите междувременно негови членове.

През 2025 г. Контролният съвет на Софийския университет приема, че тогавашната процедура не е проведена законосъобразно. След това е назначен временно изпълняващ длъжността декан – доц. Дорина Асенова.

На 15 юни 2026 г. е проведено ново Общо събрание, на което за декан е избрана проф. Геновева Златева.

Главният асистент в Катедрата по хирургически болести д-р Жеко Найчов заявява:

„С абсолютно мнозинство избра за декан проф. Златева. Тогавашният временно изпълняващ длъжността декан доц. Асенова дойде на Общото събрание, не каза абсолютно нищо, не се регистрира и по някое време напусна. Ректорското ръководство също дойде и също така не изчака края на събранието.“

Според преподавателите проф. Златева е получила повече от половината от гласовете на всички членове на Общото събрание.

В позиция на академичната общност на Медицинския факултет се посочва: „Подменя се вотът за декан на демократичната академична общност на Медицинския факултет и грубо се погазва законността.“

Позицията на Софийския университет

От Софийския университет съобщиха, че е разпоредена проверка дали Общото събрание от 15 юни е проведено съобразно правилата на университета. До приключването ѝ за временно изпълняващ длъжността декан е назначена доц. Йорданка Узунова. Тя потвърди пред БНР, че е сезирала ректора, Контролния съвет и Академичния съвет.

Според нея: „Няма как да участвам в събрание, което не е уставно. Направено беше в частна болница, която не е база на Софийския университет. Не беше свикано по надлежния ред.“

По думите ѝ съставът на Общото събрание е трябвало предварително да бъде актуализиран.

„Това е моята задача – да управлявам факултета за определеното време от заповедта на ректора и да осъществя това общо събрание. Това е ръководен орган на един факултет. Имаме избран състав 2023 г. Той трябва да бъде актуализиран.“

На критиките към нея Узунова отговаря: „Ако правдата е уронване на престижа на Медицинския факултет, тогава го приемам. Не съм искала да срина факултета, даже бих казала, че много допринесох. Искам този факултет да го има, защото е ценен.“

Позицията на преподавателите

В официалната позиция на академичната общност се посочва, че изборът на проф. Геновева Златева е проведен законосъобразно и че отказът да бъде назначена представлява подмяна на решението на Общото събрание. Според позицията:„Въпреки това нейното назначаване е стопирано. Измислят се несъществуващи процедурни и административни пречки, проблеми и обвинения към състава и решенията на Общото събрание.“

Д-р Жеко Найчов коментира: „Да чакаме първо Контролният съвет да се изкаже и след това да бъде назначен декан. Чудим се защо е необходимо един временно изпълняващ декан да бъде заменян с друг временно изпълняващ декан.“ Той допълва: „Систематично очернят Медицинския факултет на СУ с писма до различни институции и сега изведнъж се явяват на временно изпълняващи длъжността ръководни длъжности.“

Проф. Любомир Маринчев заявява: „Това е срам за ръководството на най-стария и най-реномиран университет в България, както и за цялата ни научна общност и университетско образование. Правят се неща извън закона и правилата.“

Доц. Рада Ганчева и доц. Валентина Решкова посочват: „Изборът на декан от Общото събрание на 15 юни беше напълно законен – за разлика от абсолютно незаконното назначение на временно изпълняващи длъжността ръководни кадри.“

Работата на факултета

Според преподавателите продължаващите процедури се отразяват върху работата на Факултетния съвет и върху приемането на учебни планове. По думите им Медицинският факултет обучава над 850 студенти и работи с преподаватели в МБАЛ „Лозенец“, УМБАЛ „Софиямед“, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“ и Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Витоша“.

Сага с избора на декан в Медицинския факултет на СУ: Академичната общност твърди, че вотът ѝ е подменен твърди още: „Протоколите, подадени към Ректората от временното ръководство, са с невярно съдържание – с фалшифициран подпис на наш колега.“ Той завършва: „Събрахме се, избрахме за декан проф. Златева, нека този наш избор да бъде уважен.“

Позицията на студентите

Председателят на Студентския съвет към Медицинския факултет Паулина Баракова заявява:„Това е нашето бъдеще. Нашият факултет е напълно нормален, функционален, модерен. Стараем се шест години. Понякога се чудим ще завършим ли, няма ли да завършим заради всичките публикации. Надяваме се скоро да имаме стабилно ръководство. Ние сме бъдещите лекари на България.“ Според д-р Жеко Найчов окончателната оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация е добра и акредитацията на факултета не е поставена под въпрос.

Проф. Геновева Златева също призовава в своя позиция да бъде признат изборът на Общото събрание и да бъде възстановено нормалното функциониране на факултета.