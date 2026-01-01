Общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ днес ще избере ректор, който да довърши мандата 2023–2027 г., след като проф. Георги Вълчев беше избран за министър на образованието и науката.

За поста се кандидатират трима преподаватели – проф. Георги Райновски, проф. Елиза Стефанова и проф. Милен Замфиров, които представиха програмите си пред академичната общност през юни.

Кой ще оглави Софийския университет? Тримата кандидати в дебат пред академичната общност

Заседанието на Общото събрание започва в 9:30 часа в Ректората на Софийския университет. До избора на нов ректор висшето училище се ръководи от временно изпълняващия длъжността проф. Първан Първанов.