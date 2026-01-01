Лятното турне на Графа започва на 23 юли от 20:30 часа на сцената на Крепост Туида в Сливен, съобщиха организаторите от Star Production.

На сцената Графа ще бъде заедно със своите музиканти, с които ще покаже концертния спектакъл в различни градове на страната.

Концертът ще започне с изпълнения на „Влюбени сълзи“, „Страничен наблюдател“ и „Черен гранит“, представени в аранжименти за глас, пиано и китара.

Впоследствие към Графа ще се присъедини и бандата му, а в програмата са включени още Drama Queen, „Слънце в очите ти“, „Ако има рай“, „Невидим“, „Искам те“, „Крадена любов“, „Малкият принц“, „Никой“ и „Давам всичко за теб“.

На турнето ще бъде представена и книгата „Графа Live“, в която изпълнителят разказва за сцената, музиката и годините концертна дейност, посочват организаторите.