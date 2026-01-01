Окръжният съд в Стара Загора остави в ареста тримата мъже, обвинени за умишленото убийство на 30-годишен мъж в село Черна гора, община Братя Даскалови, съобщиха от съда.

Според повдигнатите обвинения тримата, като съизвършители и в съучастие помежду си, са умъртвили мъжа на 13 август в селото.

За престъплението законът предвижда наказание от 10 до 20 години „лишаване от свобода“.

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Съдът е приел, че събраните до момента доказателства са достатъчни, за да обосноват предположение, че всеки от обвиняемите е извършил престъплението, за което е привлечен като обвиняем.

Според съдебния състав е налице реална опасност тримата да се укрият или да извършат друго престъпление. При определяне на мярката съдът е взел предвид и данните за начина на извършване на деянието - нахлуване на три лица, въоръжени с остри предмети, в чужд имот през тъмната част на денонощието.

Определението на Окръжния съд в Стара Загора подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив в тридневен срок.