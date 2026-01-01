Товарен автомобил блъсна пешеходка на паркинг на куриерска фирма в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Около 9:00 часа на 22 септември 42-годишен водач на „Ситроен Берлинго“ от село Гецово при маневра на заден ход блъснал преминаващата 75-годишна жена от Разград.

Блъснаха пешеходка в разградско село, шофьорът казал, че бил заслепен от залязващото слънце

Със средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на лъчева кост на лявата ръка, потърпевшата е откарана в МБАЛ-Разград без опасност за живота.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая се води досъдебно производство.