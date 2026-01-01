Възрастна жена е в болница, след като е била блъсната от автомобил в разградското село Пороище, съобщават от полицията.

Инцидентът е станал около 18:00 ч., на 10 септември. По първоначални данни 37-годишен шофьор е ударил 76-годишната пешеходка от селото, докато тя е пресичала пътното платно. Според информацията той е "бил заслепен от залязващото слънце" и не успял да види жената навреме, в резултат на което я е блъснал.

Пострадалата е транспортирана в МБАЛ–Разград, където е установена фрактура на лявата раменна кост. Тя е без опасност за живота.

Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.