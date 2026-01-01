Възстановено движението на влаковете в участъка Бели извор – Враца, съобщиха от пресцентъра на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

Влак блъсна тир на жп прелез край Враца (СНИМКИ)

Движението на влаковете в участъка Бели извор – Враца беше преустановено, след като пътнически влак удари вчера следобед тежкотоварен автомобил на железопътен прелез. Няма пострадали при инцидента.

Според Националната компания „Железопътна инфраструктура“ причината за сблъсъка е грубо нарушение от страна на шофьора на камиона. Анализът показва, че сигнализацията на прелеза е била изправна.

Пламен Добрев – директор на поделение „Управление на движението на влаковете и капацитета“ в НКЖИ: „Причината е абсолютно ясна – това е нарушение от водача на тежкотоварния автомобил на Закона за движение по пътищата. Нашият анализ показва, че прелезната сигнализация е изправна. Подавал се е звуков и светлинен сигнал по време на настъпилото произшествие.“

Той подчерта, че червената светлина и звуковият сигнал са работили, което означава, че преминаването през прелеза е забранено.

Пламен Добрев: „Има знак „Стоп“, има звукова сигнализация, има светлинна сигнализация. Водачите на превозните средства задължително трябва да спрат преди да навлязат в района на прелеза, да се огледат, да погледнат сигнализацията и когато тя е разрешаваща, чак тогава да преминат.“

Инцидентът отново постави въпроса дали прелезът трябва да бъде допълнително обезопасен с бариера. Според областния управител на Враца подобна мярка би ограничила риска от нови инциденти.

Росен Михайлов – областен управител на Враца: „Бих искал прелеза да бъде обезопасен с механична бариера. Поне така считам, че би се намалила възможността, дори водачите да са безотговорни, да бъдат ограничени в преминаването си на прелеза.“