Сблъсък между товарен камион и пътнически влак е причина за спирането на влаковете в района на Враца.

Влак удари товарен автомобил на жп прелез в Шуменско

От Областната дирекция на МВР-Враца казаха, че инцидентът е станал преди около половин час, на жп прелеза във врачанския квартал „Кулата“. Прелезът няма бариера, а само светлинна сигнализация.

БТА

На този етап няма информация дали при удара има пострадали.

БТА

От БДЖ съобщават на интернет страницата си, че пътническият влак от Монтана, който трябва да пристигне в София в 20:22 часа, престоява между гарите Бели извор и Враца заради инцидент на железния път. Друг влак от Мездра за Враца също е спрян, тъй като контактната мрежа е скъсана, казаха и от гара Враца.