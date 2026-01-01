Мъж на 72 години е бил приет в критично състояние в болница, след като е блъснат от влак в района на гарата в село Дяково, община Дупница, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в събота призори, в района на железопътната гара в селото. Мъжът се е движел покрай коловоза, не е било опит за самоубийство, уточниха от МВР.

Пострадалият е бил настанен в дупнишка болница с опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство, уведомен е и дежурен прокурор, допълниха от полицията.