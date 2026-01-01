Локомотивът и първият вагон на бързия влак №4631 от Русе до Пловдив дерайлираха край село Тодореци, на 1 км от гара Стайновци в посока село Царева ливада, съобщиха от Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“. Трима пътници са пострадали.

Сигнал за инцидента, който е станал на един километър от спирката на село Стайновци, е получен около 8:05 ч., когато влакът на „БДЖ – Пътнически превози“ ударил паднала скална маса на железопътната линия, вследствие на усложнени метеорологични условия в района.

Дерайлирали са локомотивът и първият вагон на бързия влак. Във влака са пътували 65 души, като трима от тях са пострадали леко, съобщават още от БДЖ.

Движението на влаковете по жп линията между Царева ливада и Трявна е временно преустановено заради свлачищто върху релсите.

За пътниците от засегнатия влак bе изпратен дизелов локомотив от Горна Оряховица, който да изтегли вагоните до гара Царева ливада. Оттам пътниците бяха превозени с автобуси до гара Дъбово. Организиран бе и автобусен превоз за пътниците от останалите засегнати влакове в участъка.

Екипи на Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ извършват оглед в района на инцидента.