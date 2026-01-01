Първите жени доброволци ще започнат тази седмица военна служба в гръцката армия в рамките на нова програма, насочена към разширяване на личния състав и модернизиране на въоръжените сили на страната, съобщи гръцкото издание „Вима“.

Първите участнички в програмата се очаква да постъпят на служба днес като част от втория за 2026 г. набор в Сухопътните войски, предава кореспондентът на БТА Иван Лазаров.Те ще преминат обучение във военна база край град Ламия, Централна Гърция, посочва изданието в материал по темата.

По програмата могат да кандидатстват жени на възраст между 20 и 26 години, които отговарят на изискванията за физическа годност за военна служба и чисто съдебно минало. Продължителността на службата е 12 месеца, като условията и задълженията са същите като за мъжете наборни военнослужещи.

В информацията се посочва, че жените доброволци ще могат да участват и в процедурите за подбор за обучение на офицери от запаса при същите условия, които важат за мъжете. Те ще имат достъп до военните болници, ще получават допълнителни точки при кандидатстване за определени позиции в публичния сектор, а времето на службата ще се признава за професионален стаж.

Изданието отбелязва, че инициативата представлява значителна промяна за гръцките въоръжени сили, тъй като досега задължителната военна служба се отнасяше само за мъжете. Мярката е част от по-широки усилия на правителството за укрепване на системата за набиране на военнослужещи и за справяне с кадровите предизвикателства пред армията.

През последната година Гърция предприе редица реформи за модернизиране на въоръжените сили, повишаване на бойната готовност и подобряване на привличането и задържането на кадри на фона на демографските предизвикателства и усложнената среда за сигурност в региона, посочва „Вима“.

Гръцкото издание "Прото тема" припомни, че доброволната служба за жени е практика в много европейски и средиземноморски държави. Изданието обръща внимание и на случаите с неявили се за редовната си военна служба мъже. Според данните около 37 хиляди гърци не са се явили за отбиване на военната си служба, като 17 400 от тях живеят в чужбина, 20 300 са в страната.

Мъжете, които не са се явили за военна служба, ще могат да го направят до 21 декември 2027 г. и няма да бъдат заплашени от налагане на санкции, пише още изданието.