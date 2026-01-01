Оставиха в ареста 58-годишен шофьор, блъснал и убил 77-годишна жена в Кнежа, съобщиха от прокуратурата.

Той е обвинен за това, че на 1 юли той е нарушил правилата за движение, като блъснал правилно пресичащата жена на ул. „Димитър Бутански“.

От получените наранявания пострадалата е починала на път за болничното заведение. На шофьора са направени проверки за алкохол и наркотици. Пробите са отрицателни.

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Той е бил задържан за 72 часа и му е отнета временно книжката. В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства, от които да се направи обосновано предположение, че той е извършил престъплението, за което е привлечен като обвиняем.

Съдът е счел, че е налице реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление и е постановил спрямо него най–тежката мярка за неотклонение, а именно „задържане под стража“.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Апелативен съд-Велико Търново.