Пет лешояда са отровени в Национален парк „Централен Балкан“, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Един белоглав и седем чернии лешояда са отровени у нас от началото на годината

Защитените птици са станали жертва на предполагаемо отравяне в защитена територия от най-висока категория.

При проверка на терен в района на парков участък „Калофер“ са открити:

три черни лешояда (картали)

един белоглав лешояд

един белоглав лешояд в критично състояние, за който е осигурена спешна ветеринарна помощ.

Птиците са намерени в труднодостъпен планински район – близо до зимния маршрут от Паниците до връх Ботев, до тяло на крава, в който вероятно е поставена отрова.

Случаят се проверява съвместно от Дирекция „Национален парк „Централен Балкан“, РПУ – Карлово, ОДБХ – Пловдив и експерти от Българското дружество за защита на птиците.

За случая е сигнализиран сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“ към ГД „Национална полиция“. Предприети са действия по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.

Посегателствата срещу защитени видове са престъпления с висока обществена опасност, а когато са извършени в защитена територия като национален парк, последиците са още по-сериозни, пишат от МОСВ.

Възстановяването на популациите на лешоядите в България е резултат от десетилетия усилия на институции и природозащитни организации. От МОСВ подчертават, че подобни случаи нанасят тежък удар върху тези дългогодишни природозащитни дейности.

Институциите ще предприемат всички необходими действия за установяване на извършителите.