В проекта на държавния бюджет липсват четири ключови направления – финансиране на общинската инфраструктура при ясни правила, средства за стабилността на градския транспорт, национална програма за изграждане на училища и финансиране на Национална детска болница и на Югозападната дъга на Околовръстния път. Това заяви кметът на София Васил Терзиев.

Ревизия на държавния проектобюджет за тази година иска Столичната община

По думите му е необходимо да бъдат осигурени средства за инфраструктурните проекти на общините при ясни правила и прозрачност. Той изразява притеснение от предложението Министерството на регионалното развитие и благоустройството самостоятелно да определя кои проекти да бъдат финансирани, без ясно разписани критерии и срокове. Според Терзиев трябва да бъде възстановен досегашният модел с утвърден от парламента списък с обекти и средства, който гарантира публичност и проследимост на изпълнението.

Като втори приоритет Терзиев посочва необходимостта от гарантиране на финансовата стабилност на градския транспорт в София. По думите му структурният дефицит възлиза на 25,4 млн. евро. Терзиев настоява държавата да осигури 13,6 млн. евро допълнително съфинансиране съгласно европейските регламенти и още 11,8 млн. евро за охраната на метрото, която се осъществява от Министерството на вътрешните работи. Кметът отбелязва, че общината продължава да търси алтернативни източници за финансиране на нов подвижен състав, но предупреждава, че без покриване на недостига транспортната система остава изложена на риск.

Третото искане е за създаване на национална програма на стойност 500 млн. евро за изграждане на нови училищни сгради в София, Пловдив, Варна и Бургас. Според Терзиев една пета от учениците в страната учат в София, а 46 училища в столицата продължават да работят на две смени, което налага инвестиции за преминаване към едносменен режим на обучение.

Кметът допълва, че в бюджетната рамка за следващите три години липсват средства както за изграждането на Национална детска болница, така и за изграждането на Югозападната дъга на Околовръстния път, която трябва да осигури достъп до лечебното заведение. По думите на Терзиев това са стратегически проекти както за столицата, така и за страната.

В публикацията си Терзиев заявява, че София трябва да бъде третирана като равноправен партньор, а не като политически опонент. Кметът отбелязва, че столицата създава над 40 процента от брутния вътрешен продукт на България и изразява надежда правителството да преразгледа предложения бюджет, така че решенията да бъдат съобразени с нуждите на гражданите и значимите проекти.

Вчера от Столичната община заявиха, че искат ревизия на предложения държавен бюджет и призоваха правителството да отговори на нуждите на хората и бизнеса. От Общината настояват за финансирането на общинските инфраструктурни проекти, обезпечаването на градския транспорт, създаването на фонд за нови училища на едносменен режим, осигуряването на средства за Софийския околовръстен път и Националната детска болница.