Столичната община иска ревизия на предложения държавен бюджет и призовава правителството да отговори на нуждите на хората и бизнеса. Това се посочва в прессъобщение на Общината относно бюджета за 2026 г.

От Общината настояват за финансирането на общинските инфраструктурни проекти, обезпечаването на градския транспорт, създаването на фонд за нови училища на едносменен режим, осигуряването на средства за Софийския околовръстен път и Националната детска болница. Застрашена е стабилността на критични системи, обслужващи близо два милиона български граждани, посочват от Общината и изразяват безпокойство относно предлаганата промяна в модела на финансиране на общинските проекти.

Столична община: Бюджетът за 2026 г. поставя под риск преминаването към едносменен режим в училищата

Досега Народното събрание одобряваше конкретен списък с обекти и суми, което гарантираше публичност и прозрачност. Новата система предвижда Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) еднолично да „избира“ проекти от миналогодишния списък. В проектозакона липсват каквито и да било критерии и срокове, по които МРРБ ще подбира проектите, което създава реален риск от субективни решения и произвол, пишат от Общината.

Столичната община вече е депозирала редица искания за споразумения към МРРБ, по които няма движение. Новият механизъм поставя под въпрос дали София няма да бъде ощетена при подбора. Има риск от непълно финансиране, будят тревога и текстовете, които вземат предвид само сумите за финансиране, необходими през 2025 г., но не и през 2026 г. и 2027 г.., посочват още от общинския пресцентър.

От Столична община напомнят, че над 40% от брутния вътрешен продукт на България се създава в София, съответно адекватната подкрепа за града е предпоставка за икономическото здраве на цялата страна.

На 2 юли от Общината съобщиха, че в официално становище до министър-председателя Румен Радев и министъра на финансите Гълъб Донев са поискали спешна ревизия на бюджетните параметри, за да се предотврати рискът от криза в транспортната система. В проекта за държавен бюджет за 2026 г. липсват 25,4 млн. евро за обезпечаване на транспорта в столицата, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.