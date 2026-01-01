Невзривени боеприпаси, открити в района на 376-и речен километър на река Дунав, област Силистра, са обезвредени в неделя от военнослужещи от военно формирование в Шумен, под ръководството на майор Ангел Иванов, съобщиха от Министерството на отбраната (МО).

Две муртирни бомби с диаметър 30 см и три гюлета с диаметър 10 см и 15 см са транспортирани и унищожени на учебен център „Дивдядово“, при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Военнослужещите са действали по разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски, допълниха от ресорното ведомство.

Военнослужещи са обезвредили четири артилерийски снаряда тип гюле, открити на същото място, съобщиха в неделя от МО.