„Топлофикация София“ издаде общите фактури за отоплителния сезон 2025/2026, изготвени на база на годишните изравнителни сметки. Клиентите вече могат да проверят сумите си и да видят дали имат да доплащат или да получават пари обратно.

Общите фактури са достъпни в клиентските центрове на дружеството, в „Моят портал“ и в партньорската мрежа. За улеснение сумите са посочени както в евро, така и в левове.

Изравнителната сметка показва разликата между реално потребената топлинна енергия през сезона, установена след годишния отчет на топлинните счетоводители, и сумите, които клиентите са плащали предварително на база прогнозно потребление. В зависимост от индивидуалното потребление крайният резултат може да бъде сума за доплащане или сума за възстановяване.

Парите за връщане могат да се получат по банков път

Клиентите, на които се полагат суми за възстановяване, могат да ги получат директно по банков път, без да посещават клиентски център.

За целта трябва да подадат „Заявление за възстановяване на суми“, като посочат банкова сметка. Заявлението може да бъде изпратено чрез „Моят портал“ на сайта на „Топлофикация София“ или на електронната поща info@toplo.bg.

Другата възможност е сумата да бъде получена в брой на касите на дружеството или да остане за приспадане от следващи сметки за топлинна енергия до пълното ѝ изчерпване.

Възстановяване на суми се извършва при липса на просрочени задължения. Ако клиентът има неплатени сметки, сумата от изравнението първо ще бъде използвана за погасяването им.

Крайният срок за възражения е 31 август

Клиентите имат срок до 31 август 2026 г. да подадат възражения срещу годишните изравнителни сметки.

Тези, които не са осигурили достъп до имота си при редовния годишен отчет, трябва до тази дата да се свържат с фирмата за дялово разпределение и да заявят допълнителен отчет на уредите. Така изравнителната сметка може да бъде коригирана на база реално отчетеното потребление.

Всички уреди трябва да станат дистанционни

„Топлофикация София“ напомня и че до края на 2026 г. всички уреди за дялово разпределение трябва да бъдат подменени с такива с дистанционно отчитане.

Това се отнася за топлинните разпределители, индивидуалните топломери и водомерите за топла вода. Уредите в една сграда трябва да са от един вид и тип и да са съвместими със системата за дистанционно отчитане.

От дружеството съветват клиентите предварително да се консултират с фирмата за дялово разпределение, преди да купуват нови уреди.