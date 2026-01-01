Градската градина до Община Търговище днес е дом на земеделски производители, представители на държавната и местната власт, партньори и граждани, обединени от каузата да подкрепят българското производство и да насърчат директната връзка между производители и потребители. А също и на разнообразие от пресни български плодове и зеленчуци и продукти с гарантиран произход.

Официално откриване на „От градината до теб: Търговище 2026“

Днес официално бе открито регионалното изложение на български плодове и зеленчуци „От градината до теб: Търговище 2026“, организирано от Браншова камара „Плодове и зеленчуци“.

Инициативата има за цел да покаже богатството на българската земя, труда на производителите и качеството на родната продукция, каза при откриването на изложението главният секретар на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ Марк Цеков.

В приветствието си кметът на Община Търговище д-р Дарин Димитров заяви, че подобни изложения са изключително ценни както за местните производители, така и за жителите на града и поздрави земеделските производители за приноса им към развитието на региона.

Областният управител на област Търговище инж. Илко Илиев пък подчерта, че институциите трябва да бъдат партньор на българските земеделски производители и заяви своята подкрепа за развитието на сектора и насърчаването на местното производство.

Разнообразие от пресни български плодове, зеленчуци

След официалната церемония гостите разгледаха щандовете на изложителите, където производители от региона представят богато разнообразие от пресни български плодове, зеленчуци и продукти с гарантиран произход.

Посетителите имат възможност не само да купят качествена продукция директно от производителите, но и да се срещнат лично с хората, които ежедневно полагат грижи за нейното отглеждане.

Изложението „От градината до теб: Търговище 2026“, провеждано с финансовата подкрепа на Държавен фонд „Земеделие”, е част от инициативите на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ за насърчаване на късите вериги на доставки, популяризиране на българската продукция и укрепване на връзката между земеделските производители и потребителите.

Освен възможност за срещи между производители и граждани, изложението включва и благотворителна инициатива в подкрепа на Фондация „Слънчеви деца 2024“, като събраните средства ще бъдат дарени за подпомагане на дейността и каузите на организацията.