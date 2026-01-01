Пети ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност, след като е тръгнала с 40-годишния Асен Симеонов – бивш партньор на майка ѝ. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити.

Издирвателните действия са съсредоточени в районите на Константиново, Синдел и между селата Нова Шипка и Величково. По информация на полицията има данни, че Наталия и Симеонов са нощували в този район. В акцията се включват и доброволци от населените места в общините Дългопол и Аврен.

В търсенето се използват термокамери, термодрон и високопроходими автомобили, тъй като, според разследващите, двамата се придвижват предимно през нощта.

Полицейско присъствие в село Синдел след сигнал, че Наталия и Асен Симеонов са забелязани в района

В село Синдел е изграден сборен пункт, откъдето полицаите координират доброволците и разпределят районите за претърсване. Проверяват се изоставени къщи, необитаеми сгради, пещери и заслони, а по време на вчерашната акция са били изградени контролно-пропускателни пунктове на входовете и изходите на селото.

„Проверяваха се изоставени къщи, проверяваха се изоставени сгради, обходи се целият терен около селото и в другите села. Имаше КПП-та, проверяваше се всяка кола на вход и на изход“, разказа кметът на село Синдел Пламен Лазаров пред NOVA.

По думите му акцията продължава и днес в същите райони, тъй като местността предлага множество възможности за укриване.

Записи показали, че 11-годишната Наталия се движи на метри след пастрока си

Според директора на Областната дирекция на МВР 40-годишният Асен Симеонов има опит в укриването. В миналото той е успявал да се укрива от полицията в продължение на две седмици. Разследващите смятат, че познава добре труднодостъпните терени, умее да се укрива в пещери и необитаеми сгради и да си осигурява храна, което го прави изключително приспособим. Този път обаче той е с малко дете, което усложнява ситуацията.

По информация на полицията Симеонов се е грижил за Наталия повече от седем години, докато е живял на семейни начала с майка ѝ. Записи от охранителни камери показват, че момичето е спокойно, не е отвеждано насила и върви непосредствено след него.

Кметът на Синдел съобщи, че разследването се основава и на няколко сигнала от очевидци. „Сигурен човек е подал първия сигнал – човек, който работи на гарата, така че напълно му вярваме. Другият сигнал, който е по-истински, е от машиниста, който ги е видял да се движат по жп линията“, казва още Пламен Лазаров.

Активираха системата Amber Alert заради 11-годишната Наталия

Според свидетеля, подал първия сигнал, мъжът е бил по-брадясал, отколкото изглежда на разпространените от полицията снимки, а детето е вървяло на два-три метра след него без видими следи от насилие.

От полицията и местната власт отправят апел към гражданите да не предприемат самостоятелни действия при евентуално забелязване на издирваните.

„Ако се крият, би трябвало нощем да се придвижват. Надяваме се да има някаква следа или някой да ги е видял. Селото е живо, постоянно има хора по улиците. Така че всички са предупредени и апелирам, ако забележат нещо, да звънят първо на 112, а да не правят опит да се свързват с близките, заяви Пламен Лазаров пред БНТ.

От МВР предупреждават, че Асен Симеонов може да прояви агресия и затова гражданите не бива да се опитват сами да го задържат или да осъществяват контакт с него.