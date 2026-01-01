Системата за издирване на отвлечени деца Amber Alert задействаха днес във Варненска област, както и в съседните ѝ - Бургас и Шумен.

40-годишен мъж нахлу в дома на 11-годишно дете, заплаши майка му и го отвлече (СНИМКА)

Потребителите на мобилните оператори в съответните области получиха съобщение от BG-Alert за издирването на 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново, отвлечена от бившия партньор на майка си.

За последно детето е видяно на 30 юни. Издирването продължава четвърти ден, включително и с дронове с инфрачервени камери. Според източници от разследването похитителят се придвижва с детето пеша.

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Детето е високо 1,60 см, с едро телосложение, кестенява коса до раменете, облечено със светъл панталон и бяло яке с червени цветчета. При информация се обадете на тел. 112, призовават от Областната дирекция на МВР.

Активирането на Amber Alert, както стана и в настоящия случай, е конкретна мярка, която е въведена за бързо разпространение на информация за изчезнали деца. Тази система, интегрирана със социални мрежи като Facebook и Instagram, както и с мобилните оператори чрез BG-Alert, цели да достигне до максимален брой граждани в радиус до 200 километра от мястото на изчезването, призовавайки за бдителност и подаване на сигнали на телефон 112. Тя вече е прилагана в България при други случаи на изчезнали деца, като целта е максимално бързо обществено включване в издирвателния процес