ОДМВР – Варна издирва 11-годишната Наталия Славова Асенова от село Константиново и призовава гражданите за съдействие. По първоначална информация детето е придружавано от 40-годишния Асен Антонов Симеонов, чиято снимка също беше разпространена от полицията с цел подпомагане на издирването.

По информация, изнесена от близки на семейството пред NOVA, мъжът е нахлул в дома им през нощта в понеделник и е заплашил момичето, че ако не тръгне с него, ще нарани майка му. По думите им е възникнала физическа саморазправа, при която майката е получила счупване на ръката.

МВР

Според полицията Наталия е висока около 160 см, с едро телосложение, кестенява коса до раменете и светли очи. При изчезването си е била облечена със светъл дълъг панталон, късо бяло яке с червени цветчета и черни маратонки.

Издирваният Асен Антонов Симеонов е на 40 години, висок е около 170 см, с едро телосложение, късо подстриган и с кафяви очи. По последни данни е бил облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

МВР

Във връзка със случая от Дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП съобщиха, че е активирана системата AMBER Alert за издирване на изчезнало дете.

Системата е интегрирана със социалните мрежи Facebook и Instagram и позволява разпространяването на спешни известия с актуална информация за издирвани деца. След подаване на сигнал в полицията ГДБОП извършва проверка дали случаят е реален, а при наличие на основания изпраща информацията към платформите. Те публикуват известието в рамките на до 30 минути, като то достига до потребители в радиус от около 200 километра от мястото на изчезването.

В Съединените щати, където системата е разработена, сигналите по AMBER Alert се разпространяват не само чрез социалните мрежи, но и по радио, телевизия, имейл и SMS.

От ОДМВР – Варна призовават всеки, който разполага с информация за местонахождението на Наталия Асенова или Асен Симеонов, незабавно да подаде сигнал на телефон 112, в най-близкото районно управление на МВР или на дежурните телефони на Областната дирекция на МВР – Варна. От полицията апелират гражданите да споделят информацията, тъй като това може да помогне за бързото откриване на момичето и гарантиране на неговата безопасност.