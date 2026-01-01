До момента са получени 12 сигнала, след като бяха активирани системите BG-Alert и Amber Alert за издирването на 11-годишната Наталия. Това съобщи на брифинг директорът на ОДМВР – Варна старши комисар Цветан Пировски.

От полицията призоваха гражданите при всяка информация за издирваните незабавно да подават сигнал на телефон 112.

Активираха системата Amber Alert заради 11-годишната Наталия

„Използваме цялата налична техника. Явно се прикриват умело. На записите от първите камери се вижда, че момичето се движи на няколко метра след извършителя. Не се забелязва да е принуждавано със сила, върви доброволно и го нарича „татко“. Извикали сме психолози и сме направили анализ с тяхна помощ. Повече от седем години мъжът се е грижил за детето, докато е живял на семейни начала с майката. Надяваме се всичко да е наред и случаят да завърши с щастлива развръзка“, каза старши комисар Пировски.

Той потвърди, че преди ден двамата издирвани са били забелязани в района между селата Юнак и Житница.

Издирваният заедно с 11-годишната Наталия и преди е изчезвал с дни

„Машинист е съобщил, че ги е видял, докато е бил на гарата в Юнак, да вървят през полето. Нито полицай, нито доброволец е станал пряк свидетел на това, но веднага изпратихме екипи на място. За съжаление информацията достига до нас повече от час по-късно. Затова апелираме хората незабавно да се обаждат на телефон 112. Ако ги забележат, не бива да предприемат никакви действия, освен да сигнализират на спешния телефон и, ако е безопасно, да наблюдават накъде се движат. Не трябва да се влиза в контакт с издирвания, за да не се провокира евентуална агресия“, подчерта директорът на ОДМВР – Варна.

По думите му при предишни случаи на укриване 40-годишният Асен Антонов Симеонов е използвал необитаеми, но запазени къщи.

40-годишен мъж нахлу в дома на 11-годишно дете, заплаши майка му и го отвлече (СНИМКА)

„Затова известно време запазихме мълчание относно действията си, за да не стане ясно къде работят екипите ни. Претърсили сме район с площ над 1000 квадратни километра, като в момента периметърът на издирването се разширява към още две съседни села. От наши колеги в Шумен и Провадия знаем, че при предишни престъпления се е укривал и в пещери в района. Основно е извършвал кражби и грабежи“, допълни старши комисар Цветан Пировски.