Засилено полицейско присъствие във варненското село Синдел след сигнал, че издирваната 11-годишна Наталия и 40-годишният Асен Симеонов са забелязани в района, предава БНТ. Двамата се в неизвестност четвърти ден. Тази сутрин беше задействана и системата BG-ALERT за първи път за отвлечено дете. От полицията призоваха хората да са внимателни, ако забележат Симеонов, за да не провокират агресия у него.

Директорът на варненската полиция старши комисар Цветан Пировски обясни полицейското мълчание досега с желание да не се дава информация на издирвания Симеонов, защото се знае, че той има опит с укриването си от властите. При предишни случаи той е ползвал не само пещерите в района, но е влизал и в празни къщи за храна, вода и информация от новините.

Мъжът, с когото е издирваната Наталия, се е грижил за нея 7 години, тъй като е живял с майка й на семейни начала, съобщи Пировски. Той допълни, че са получили данни от камери, на които се вижда, че момичето върви непосредствено зад мъжа, върху нея не е оказвана принуда и го нарича "татко", предава NOVA.

Записи показали, че 11-годишната Наталия се движи на метри след пастрока си

Общо 12 сигнала са получени в полицията след активирането на системата BG-Alert и Amber Alert във връзка с издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, каза още комисар Пировски.

Издирваният заедно с 11-годишната Наталия и преди е изчезвал с дни

Той апелира хората да се обаждат директно на тел. 112, а не на свои познати или роднини, които да звънят в полицията. Това е най-бързият начин информацията да стигне до екипите, които издирват детето и няма да се губи време, обърна внимание полицаят. По думите му последните подадени сигнали, които са представлявали интерес, са стигнали до служителите на МВР с 40 минути закъснение.

Той призова хората да не опитват да влязат в контакт с детето или с мъжа, за когото се счита, че го е отвлякъл, тъй като той би могъл да прояви агресия.

Пировски допълни, че след първоначалния сигнал, че детето е отвлечено, са били заградени пътищата в региона, но след това е установено, че момичето и мъжът се придвижват пеш. В района вече са обходени около 1000 квадратни километра, каза началникът на полицията. По думите му всички пещери са обиколени и проверени.

Мъжът, с когото е момичето, има познания за горите, може да се ориентира дори и нощем. По думите на старши комисар Пировски той и преди се е укривал от властите в продължение на дни, като тогава е ползвал и необитаеми къщи, в които е намирал храна.

Пировски благодари и на доброволците, които са се включили в издирването на детето и каза, че хората вече 72 часа са на терен. Полицията използва всяка възможна техника, пуснати са и дронове с инфрачервено насочване, но те могат да се ползват основно през нощта.

Комисарят каза още, че всички създадени екипи имат връзка помежду си. В момента се разширява периметърът на търсене, като ще продължи и работата на доброволците. Претърсванията ще започват в 8:00 часа сутринта, допълни Пировски.

Припомняме, че четвърти ден продължава издирването на Наталия. Вчера привечер машинист е подал сигнал, че е забелязал мъж и дете да вървят през нива в близост до жп гарата на село Юнак. Цяла нощ полицаи и доброволци претърсваха района, но без успех. Тази сутрин в 9:00 часа жителите на три области – Варна, Бургас и Шумен – получиха известие на телефоните си за издирването на Наталия. Така системата BG-ALERT беше задействана за първи път при случай на изчезнало дете. В резултат са получени над 10 сигнала. Всички са проверени от полицията, но нито един не се е оказал достоверен. Сред тях е имало дори сигнали, подадени от гадателки, заяви пред NOVA директорът на ОДМВР – Варна Пировски.