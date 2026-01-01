След повторна проверка: Няма разлив на гориво, смазочни материали или нефт в Бургаския разлив

Областната администрация в Бургас съобщи, че при извършена повторна проверка не са установени течове на горива, смазочни материали или нефт от закотвените в Бургаския залив плавателни съдове - корабите "Бадр" и "Мириам В".

Проверката е предприета, след като в публичното пространство беше разпространена информация за наличие на мазут в района на Поморие и бургаския кв. "Сарафово", за който се предполагаше, че е вследствие на нефтени разливи от закотвени кораби в Бургаския залив, уточниха от администрацията.

След сигнали: Извънредна проверка около кораба „Кайрос“ в Бургаския залив

По разпореждане на областния управител на Бургас Дико Диков Морска администрация - Бургас е извършила проверка. При нея е установено локално оцветяване на водата в близост до кораба "Кайрос", като засегнатите участъци са били обработени с разрешен за употреба дисперсант.

При последвалата повторна проверка е извършен обход на акваторията със спасителен катер на Морска администрация. В нея са участвали заместник областният управител на Бургас Веселин Анестиев, капитанът на спасителния катер при Морска администрация Найден Трифонов, механикът на плавателен съд в Морска администрация Веселин Ефтимов, водолаз от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Бургас Валентин Иванов и оператор на дрон от Областна администрация Бургас Симеон Драгиев.

След 10 дни напрежение: Танкерът „Кайрос“ вече е в Бургаския залив (СНИМКИ)

По време на проверката са били обстойно огледани закотвените в района плавателни съдове "Кайрос" и "Мириам В". Не са констатирани течове на гориво, смазочни материали или нефт от корабите. Установено е още, че по "Кайрос" има следи от извършвана ремонтна дейност.

Областна администрация Бургас

От Областната администрация посочват, че държавата, в лицето на Министерството на транспорта, е предприела необходимите действия за осъществяване на контакт с корабособственика на "Кайрос" с цел решаване на натрупаните проблеми около плавателния съд и недопускане на бъдещи ситуации, които биха могли да окажат неблагоприятно влияние върху туризма по Южното Черноморие.

Танкерът "Кайрос" беше преместен и закотвен в Бургаския залив през декември 2025 година, след като остана край Ахтопол в продължение на дни, изоставен от турски влекач и със сериозни технически повреди.. Операцията по преместването му беше извършена от компетентните морски власти, а след приключването ѝ Министерството на транспорта съобщи, че плавателният съд не представлява непосредствен риск за безопасността на корабоплаването. Около кораба периодично се извършват проверки за техническото му състояние и за предотвратяване на възможно замърсяване на морската среда. Плавателният съд е собственост на китайска компания.

Областна администрация Бургас

Другият проверен плавателен съд - танкерът "Мириам В" е познат и с предишното си име "БАДР" (BADR, IMO 9356426). Корабът е свързан с продължителен съдебен спор, започнал през 2017 година, когато е задържан в района на Бургас. Собственик на плавателния съд е малтийската компания "Либиан Навигейтър", част от групата на Либийската държавна танкерна компания GNMTC. По случая през годините са водени съдебни производства, свързани със задържането и статута на кораба, а плавателният съд остава в района на Бургас. В края на миналата година Софийският градски съд отсъди компаниите, които претендират за собственост на кораба, да го предадат във владение на GNMTC.