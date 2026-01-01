Иран е отхвърлил предложение за споразумение за прекратяване на огъня със Съединените щати, пише CNN, позовавайки се на The New York Times. Източници са неназовани ирански и иракски представители.
Подробности за предложението не се съобщават. Според източниците на изданието иранските власти са заявили, че не проявяват интерес към временно споразумение, което не урежда въпроса за контрола върху Ормузкия проток.
Tehran said Friday that US President Donald Trump's threat to pay for shipping damage with Iranian assets was an 'incendiary precedent'. https://t.co/IRIH17EX9K— euronews (@euronews) July 24, 2026
От Белия дом засега не са коментирали информацията.
Според публикацията отказът идва след близо две седмици на военна ескалация между САЩ и Иран.
По данни на „Ню Йорк Таймс“, Иран продължава атаките срещу кораби в Ормузкия проток въпреки подновената военноморска блокада на САЩ, както и ударите по американски цели в Близкия изток. От своя страна Вашингтон нанася въздушни удари по ирански военни бази и инфраструктура.
US Launches 13th Consecutive Night of Strikes on Iran; Tehran Condemns Trump's Asset Threat— Kurdistan 24 English (@K24English) July 24, 2026
Read More: https://t.co/mDHuUdjcPL pic.twitter.com/FBXijOTWez
Иракският премиер Али ал Зайди посети Техеран в четвъртък, след като по-рано през седмицата се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом.
Преди визитата иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Ал Зайди може да предаде послания и позиции от страна на Тръмп, но подчерта, че Техеран не търси по-нататъшно посредничество със Съединените щати.