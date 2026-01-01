Великобритания „е в готовност 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата да се защити“, съобщи правителството в Лондон, след като Иран заяви, че Великобритания ще „понесе отговорност“ за това, че е позволила на Съединените щати да използват британски бази, предаде ДПА.

Това става, след като иранското Министерство на външните работи обвини правителството на Великобритания в „съучастие в престъплението на агресия и военни престъпления“, като е позволило на Съединените щати да извършват „незаконни атаки“.

Макар британското правителство да е отказало да участва в нападения срещу Иран, то е позволило на САЩ да нанася отбранителни удари от британски бази, в които се намира американски персонал.

В изявление иранското външно министерство заяви, че всеки, който подкрепя „военна агресия срещу Иран, ще понесе отговорност за последствията и отраженията от своето решение“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе удари в продължение на 13 поредни нощи срещу цели в Иран, което сочи към потенциална по-нататъшна ескалация, отбелязва ДПА.