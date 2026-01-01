Ирландското председателство на Съвета на ЕС съобщи, че тази сутрин е постигнато съгласие по новото разширяване на санкциите срещу Русия заради войната в Украйна. На днешното заседание на представителите на държавите от ЕС в Брюксел сутринта бе осигурено единодушие, а тази вечер решението бе окончателно одобрено от държавите в ЕС.

Финансови услуги и криптовалути

ЕС значително разширява действията си срещу финансовия и банковия сектор на Русия като част от руската военна икономика, се посочва в решение по този повод. Съветът налага запор на имущество и забрана за предоставяне на средства на 94 банки и големи финансови институции, както и на "важна фигура в руския банков елит", пише в съобщението. Разширява се забраната за транзакции с още 33 руски кредитни и финансови институции. Въвежда се забрана за транзакции срещу банка от Киргизстан, свързана със забраната на SPFS (Система за прехвърляне на финансови съобщения), и три други неруски банки за заобикаляне на вече наложени санкции.

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ЕС разширява забраната за транзакции с 14 платформи за услуги, свързани с криптоактиви със седалище в Грузия, Панама, Обединените арабски емирства, Маршаловите острови, Киргизстан и Беларус.

За първи път ЕС въвежда възможност за пълна забрана на услуги, свързани с криптоактиви, в страни извън ЕС, като мярка срещу онези, които хостват платформи в помощ на Русия за избягване на европейските санкции. Това ще позволи на ЕС да забрани всяка транзакция между организация от ЕС и всеки доставчик на криптовалути, използван от Москва.

Приходи за Русия от продажбата на енергоносители

ЕС спира автоматичната промяна на тавана на цените на петрола до 15 юли 2027 г. така, че печалбите на Русия от продажбите на петрол да останат ограничени, въпреки поскъпването на горивата след затварянето на Ормузкия проток. Разширява се обхватът на съществуващите правила срещу т. нар. руски сенчест флот и са включени плавателни съдове за поддръжката на този флот – още 41 плавателни съда в допълнение към вече санкционираните 632 кораба. Уточнява се, че сенчестият флот помага за заобикаляне на ценовия таван на петрола или за превоз на военно оборудване за Русия или на откраднато от Украйна зърно.

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ЕС определя 18 организации и едно физическо лице в петролния сектор, включително три рафинерии в Русия и една в Беларус, както и компания, създадена за продажба на беларуски петролни продукти в Русия. Създава се възможност за забрана на сделки с регистрирани рафинерии в Русия и в страни извън Европейския съюз, където се преработва руски суров петрол. ЕС ще въведе след шест месеца забрана за сделки с грузинска рафинерия, търгуваща и преработваща руски петрол. Към санкционните списъци са добавени петима търговци на петрол.

Налага се забрана за транзакции с две руски пристанища и четири руски летища.

Въвежда се задължение за уведомяване за продажбите на танкери за втечнен газ и възможност за нови ограничения върху продажбата на такива танкери на руски граждани и организации. При добива на злато са санкционирани седем основни дружества и една от най-важните диамантени компании, се допълва в съобщението.

Руска военна промишленост

За да ограничи способността на Русия да води война и да извършва удари, особено с дронове с голям обсег, ЕС въвежда 56 индивидуални списъка на лица и компании от руската военна промишленост. Съветът добавя още 51 образувания към списъка с лицата, спрямо които има по-строги ограничения за износ на стоки и технологии с двойна употреба. Някои от тях се намират в Китай, включително Хонконг, Индия, Казахстан, Киргизстан, Турция и Обединените арабски емирства, и допринасят за заобикалянето от Русия на ограниченията за износ, включително върху микроелектроника, машини с цифрово програмно управление и оборудване за обработка на полупроводници.

Забрана за руски бойци в ЕС

Въвежда се основата за всеобхватна забрана за издаване на визи за бойци и бивши войници от руските въоръжени сили и други групи, участвали в руското военно нападение срещу Украйна. Уточнява се, че срокът за въвеждане в сила на това решение ще бъде определен допълнително.

Търговия

ЕС забранява продажбата на стоки и технологии, използвани от руската военна промишленост, като метали и сплави, използвани в корозионноустойчиви покрития в реактивни двигатели; вещества за производството на горива и високоефективни сплави; самозалепващи ленти, използвани в аерокосмическата област и отбраната; изделия за дронове, системи за заглушаване/прехващане и за изстрелване.

Руска военна пропаганда

ЕС санкционира осем лица за разпространение на руска военна пропаганда.

Военни престъпления

ЕС санкционира генерал-майор и военнопрестъпник, участвал в изтезания, екзекуции и оскверняване на телата на украински военнослужещи, включително военнопленници.

Други мерки

ЕС засилва правната защита на дружествата от ЕС в съдебни спорове по санкциите, като позволява на европейските съдилища и държави да не признават и да не изпълняват съдебни решения по съдебни производства, заведени в руски съдилища.