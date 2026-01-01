Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи предложенията за допълнително разширяване на санкциите срещу Русия заради войната в Украйна. Комисията предлага разширяване на икономическите санкции и въвеждане на забрана за влизане в ЕС на всички, служили в руските въоръжени сили от началото на руското военно нападение срещу украинската страна, предава кор. на БТА Николай Желязков.

По думите на Фон дер Лайен се предвижда разширяване на списъка за забрана на обслужването на кораби от т. нар. руски сенчест флот, налагане на ограничения срещу летища и пристанища, свързани с опитите за заобикаляне на европейските санкции за търговия с руски петрол, както и забрана за продажба на Русия на кораби за пренос на втечнен газ.

Комисията предлага още 30 руски банки, както и финансови дружества в други страни, свързани със сделки с криптовалути, да бъдат добавени в санкционните списъци на ЕС. Предвидени са също ограничения за продажбата на метали, използвани в руското военно производство, както и на дронове, системи за заглушаване на радиочестотния спектър и автомобилни части.

Почти всекидневно се будим с новини за руски безразборен обстрел на украинските градове, както и за дронове, навлезли в европейското въздушно пространство, каза Фон дер Лайен. По нейните думи, въпреки че някои определят инцидентите с дронове в Румъния като задълбочаване на войната, според нея това е провал. Четири години след началото на войната Русия определено се провали в опита да подчини Украйна, посочи тя.

Цената, която Русия и основно руснаците, плащат всеки ден за войната, постоянно расте. Руските граждани скърбят за своите синове, бащи и братя, качеството на живота им се влошава – инфлацията е близо 6 на сто, лихвите са 14,5 на сто, данъците растат. Това е истинската цена на войната на Путин за руските граждани, обобщи Фон дер Лайен. Според нея руската икономика рязко се забавя, над 2/3 от стратегическите финансови запаси са изчерпани, приходите от продажбата на енергоносители са спаднали с 40 на сто към началото на тази година.

Възхищавам се на решимостта на украинците да станат част от ЕС, те правят реформи, докато въздушните удари срещу тях не спират. Те напредват и е време да използваме историческата възможност, настоя председателят на ЕК. Фон дер Лайен съобщи, че в следващите дни предстои отварянето на първите преговорни глави за Украйна и Молдова, свързани с присъединяването им към ЕС.