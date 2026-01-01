Русия прибягва до необичайна тактика в опит да защити военните си доставки от украинските безпилотни апарати, като боядисва логистични камиони в контрастни черно-бели геометрични шарки, напомнящи камуфлажа, използван от военните кораби през Първата световна война.

Т.нар. „ослепителен камуфлаж“ (dazzle camouflage) е разработен от британците по време на Първата световна война с цел да затруднява противниковите екипажи при определянето на курса, скоростта и разстоянието до корабите. Вместо да скрива плавателния съд, той създава оптични илюзии чрез контрастни линии и форми.

Днес руската армия използва подобен подход срещу украинските автономни ударни дронове, които разчитат на алгоритми за компютърно зрение при откриването и идентифицирането на цели.

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Снимки, публикувани в социалната мрежа X и цитирани от специализираното издание „Уор Зоун“, показват руски камиони, покрити с остри геометрични линии или неправилни петна в черно, бяло и зелено, нанесени върху цялото превозно средство, включително върху гумите.

Provided comments for @RFERL on the Russian "Zebra Camouflage" in Ukraine.



Yes, they are constantly adapting to avoid drone strikes. Yes, we are adapting even faster to maintain lethality of our operations.



Crucially — all drone strikes are authorized by a human. While AI helps… pic.twitter.com/kvLXNcbtZI — BRAVE1 (@BRAVE1ua) June 7, 2026

Целта е да бъдат объркани алгоритмите за разпознаване на обекти, използвани от украинските дронове. Идеята е изкуственият интелект да не успее да идентифицира правилно камионите като военни цели.

Военни анализатори обаче поставят под съмнение ефективността на тази тактика. Според тях автономните системи могат сравнително бързо да бъдат обучени да разпознават новите шарки, а в същото време контрастният камуфлаж прави превозните средства по-лесно забележими за операторите на дронове, които контролират апаратите ръчно.

Допълнителен проблем е, че подобна маскировка не оказва влияние върху термовизионните камери. Те засичат топлината от двигателя и металната конструкция независимо от цвета на боята.

Концепцията за „ослепителния камуфлаж“ се свързва с британския художник Норман Уилкинсън. Вместо да прикрива корабите, той се стремял да предизвиква грешки в преценката на противника. По време на двете световни войни методът е използван от британския, американския и германския флот, но постепенно губи значение с навлизането на радарите и модерните средства за насочване.

Според експерти руската армия се надява чрез визуално изкривяване на контурите на превозните средства да намали вероятността те да бъдат разпознати от автономни дронове. Изследвания в областта на изкуствения интелект действително показват, че определени визуални модели могат да затруднят работата на невронните мрежи и да намалят увереността им при идентифицирането на обекти.

Въпреки това специалистите отбелязват, че подобни контрамерки обикновено имат краткотраен ефект, тъй като алгоритмите могат да бъдат пренастроени и обучени да разпознават новите модели.

Освен това украинските дронове често работят с оператори, които имат възможност да поемат контрола и да атакуват целта независимо от автоматичната система за разпознаване. В такъв случай ярките черно-бели шарки могат дори да улеснят откриването на превозното средство.

Военни наблюдатели посочват, че тази практика се вписва в поредица от евтини и нестандартни защитни решения, използвани от руските сили по време на войната, включително метални клетки върху бронирана техника, мрежи, импровизирана дървена защита и поставяне на автомобилни гуми върху военни самолети.

Според експертите подобни мерки могат временно да затруднят противника, но рядко осигуряват трайна защита срещу бързо развиващите се технологии на съвременното бойно поле.