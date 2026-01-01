Руският президент Владимир Путин заяви днес, че Украйна е "вдигнала шум и пушек", като е поразила с дронове металургичен завод в Санкт Петербург, при което са се възпламенили въглища, предаде Ройтерс.

Путин заяви, че украинските дронове трябва да бъдат сваляни по-ефективно.

Русия показа дрон, изстрелян от Украйна по резиденцията на Путин

Междувременно съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви днес, цитиран от руската новинарска агенция Интерфакс, че Путин се е срещнал с бившия германски канцлер Герхард Шрьодер.

Срещата беше на четири очи и премина в добра и приятелска атмосфера, посочи Ушаков.