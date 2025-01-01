Руското министерство на отбраната публикува в сряда видео на свален дрон, който според него тази седмица Украйна е изстреляла по резиденцията на президента Владимир Путин в северозападна Русия - твърдение, което Киев отрече като „лъжа“. Русия го нарече „терористична атака“ и „лична атака“ срещу Путин, заявявайки, че ще затегне позицията си в преговорите за войната в Украйна.

Москва отправи твърдението малко след като украинският лидер Володимир Зеленски проведе разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп във Флорида, а Киев го нарече „фабрикуване“, целящо да „манипулира“ мирния процес. Европейският съюз също така заяви, че видеото е опит за „провал“ на мирните усилия.

Видеото, заснето през нощта в тъмното, показва повреден дрон, лежащ в снега в гориста местност. Министерството заяви, че предполагаемата атака е била „целенасочена, внимателно планирана и извършена на етапи“. Русия не е съобщила къде е бил Путин по това време, като е заявила, че атаката е била извършена в нощта на 28 срещу 29 декември по резиденцията на Путин в Новгородска област. Резиденциите му обикновено са обвити в тайна. Министерството на отбраната заяви, че атаката е започнала около 19:00 часа на 28 декември и е представлявала „масово“ изстрелване на дронове срещу резиденцията на Путин, но заяви, че домът на дългогодишния лидер не е бил повреден. То публикува и видео с мъж, когото нарече свидетел, казвайки, че е местен селянин от селището Рошчино.