Руските власти заявиха, че вчера Украйна е извършила серия от атаки срещу Москва, части от Западна Русия и Кримския полуостров, предаде Ройтерс.

Съобщава се за един ранен в района на руската столица. Руското министерство на отбраната съобщи за 27 унищожени украински дрона от 20:00 до 23:00 часа московско време.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов заяви в "Телеграм", че през деня над областта са свалени 21 украински дрона и че един цивилен е ранен вследствие на атаката.

Тази информация бе съобщена ден след като Русия обвини Украйна, без да предостави доказателства, че се опитала да атакува резиденция на руския президент Владимир Путин.

Нови украински атаки с дронове срещу Москва, ранени при руски удар в Запорожка област

Киев отхвърли обвиненията като безпочвени и целящи да провалят мирните преговори за слагане на край на войната в Украйна.

Междувременно дронове атакуваха нефтопреработвателната рафинерия в град Туапсе в южния Краснодарски край на Русия, предаде УНИАН, позовавайки се на агенция “Ройтерс“.

Ударът е повредил оборудването на рафинерията, едно пристанищно място и пет къщи. Има счупени прозорци в 4 жилищни сгради и в един частен дом. „Туапсе, в Краснодарския край, се намира в югозападна Русия на Черно море, на около 350 километра от най-близките части на континентална Украйна през Азовско море“, уточни „Ройтерс“.

Пожарът в рафинерията е потушен, след като са изгорели приблизително 300 квадратни метра, но местните власти не предоставиха подробности за степента на щетите по оборудването или дали операциите са били спрени. „Туапсе е едно от ключовите черноморски пристанища на Русия за петролни продукти, дом на експортно ориентираната рафинерия на Роснефт, която има капацитет от приблизително 240 000 барела петрол на ден и доставя продукти като суров петрол, мазут и дизел. Пристанището и рафинерията са били многократно атакувани от украински удари с дронове по време на войната. Съобщава се, че предишни удари са причинявали пожари и понякога са водили до спиране на работата“, добавя агенцията