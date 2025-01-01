Русия обяви днес, че е превзела още две села в Източна Украйна, предаде Ройтерс.

Тази новина не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи във всекидневната си сводка за превземането на Лукяновское в югоизточната Запорожка област и Богуславка в Харковска област, на североизток.

Лукяновское се намира във Василевски район, където минава фронтовата линия в Запорожка област. Русия обяви за анексиран този украински регион, но го контролира само частично.

Богуславка се намира в Боровски район на Харковска област. Селото е разположено близо до източния бряг на река Оскол, на петнайсетина километра южно от град Купянск.

Харковска област не е сред украинските региони, обявени от Москва за анексирани.

Купянск е една от основните мишени на руската армия в последно време. Русия вече обяви града за превзет, но Украйна отрече.

Вчера руският президент Владимир Путин обяви, че въоръжените сили на страната му напредват уверено по цялата фронтова линия, особено в Донбас, Запорожка и Херсонска област.

Началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов докладва на Путин, че армията е превзела тази година в Украйна 6640 квадратни километра територия, включително 334 села, и че през декември е постигнат най-бързият за годината напредък.

Киев често отхвърля твърдения на Москва във връзка с развитието на военните действия, включително, че са превзети Купянск и град Покровск в източната Донецка област.

Вчера например Украйна отрече твърденията на Русия, че контролира част от Константиновка. Промишленият град, който преди началото на войната преди близо четири години имаше население от почти 70 хиляди души, се намира на пътя за Краматорск - административния център на частта от украинската Донецка област, която не е превзета от руската армия.

Днес Въоръжените сили на Украйна обявиха, че техни дронове контролират всички подстъпи към Покровск и че градът е отбраняват със значителни сили, предаде Укринформ.

Твърденията на двете страни в конфликта не са проверени по независим път.