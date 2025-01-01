Няколко взрива отекнаха в Одеса, градът е атакуван с дронове от акваторията на Черно море, съобщиха местните канали в „Телеграм“. По тяхна информация всички цели са насочени към пристанището. Сирени бяха задействани в 03:43 ч. Регионалните власти предупредиха всички да се укрият в бомбоубежищата поради опасност от повторни изстрелвания.

По-рано председателят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак съобщи, че Одеса е атакувана от балистична ракета от акваторията на Черно море, като в града е отекнал мощен взрив. Първите сирени са били задействани в 02:28 ч., а взривът отекнал в 02:32 ч. в централната част на украинския черноморски град.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.