"През нощта врагът нанесе балистичен удар по пристанището в Одеса. Към момента броят на загиналите, за съжаление, е осем, а 30 души са ранени. Обстрелът не спира. Врагът целенасочено унищожава логистичната инфраструктура на Одеска област и тероризира цивилното население, целта е да се прекъсне връзката с Южна Украйна. Въпреки постоянните удари, в региона продължава отстраняването на последствията от масираните атаки", съобщи украинският вицепремиер Олексий Кулеба в канала си в Телеграм.

След осем часа сутринта е регистрирана поредната атака срещу пристанището в Южни, има попадения в резервоари, казва Кулеба. На терен работят всички необходими служби - медицински, спасителни, пиротехнически и аварийни екипи.

Въпреки постоянните въздушни тревоги и рискове, пристанищните работници продължават да работят, поддържайки непрекъснатостта на морската логистика, посочва вицепремиерът.

По негова информация, успоредно с това продължава работата по осигуряване на логистиката след атаката срещу моста в село Маяки. Ключовото е жителите на Одеска област да имат комуникация и достъп до всички необходими стоки и услуги.

Осигурени са пътувания за аварийни служби, хранителни товари, пощенски превозвачи и друг спешен транспорт.

"Укрпощата" доставя колети, пенсии и социални плащания своевременно. Към момента функционират алтернативни транспортни маршрути, които осигуряват както граничната логистика, така и връзката на региона с други области. Всички контролно-пропускателни пунктове работят, не са регистрирани значителни транспортни опашки, съобщава Олексий Кулеба.

За да не прекъсва пътническия трафик, украинските железници "Укрзализница" са осигурили допълнителни вагони за Кишинев от Одеса и Киев, билетите вече са в продажба.

"Постоянно следим ситуацията. "Укрзализница", Агенцията за възстановяване, както и международни партньори участват в работата по отстраняването на последиците. Комуникираме с представители на индустрията и бизнеса, всички са готови да съдействат на работата на правителството", казва вицепремиерът.

Хуманитарната ситуация в региона остава стабилна, посочва Кулеба.

Повече от 37 хиляди абонати в Одеса и Одеска област все още са без електричество. Жителите на региона са снабдени с отопление и вода.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.