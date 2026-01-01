Волейболистът Владимир Николов ще води листата на коалицията на Румен Радев "Прогресивна България" в Пловдив, съобщи NOVA, позовавайки се на свои източници.

Очакванията са Румен Радев да оглави 25 МИР в София. Листата ще бъде регистрирана утре.

Владимир Николов е бивш капитан на националите ни по волейбол и шампион на три държави – България, Франция и Италия.

Той е златен медалист в Шампионската лига, вицешампион на Япония и на Турция, бронзов медалист с националния ни отбор от Световно първенство, от Световна купа и Европейското първенство, избиран за най-добър диагонал в света, дългогодишен капитан на националния отбор.

Николов беше член на инициативния комитет за издигане на Радев за втори президентски мандат.