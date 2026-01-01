Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) получи сигнал от земеделски производители за оказван натиск от страна на търговски вериги върху доставчици на плодове и зеленчуци за намаляване на изкупните цени, съобщиха от комисията.

От КЗК информират, че са изискали и от Министерството на земеделието и храните постъпилите твърдения от производители за натиск върху доставчици за намаляване на изкупните цени във връзка с правителствената инициатива „Кошница с грижа“.

Предварителният анализ на комисията показва, че посочените в сигнала продукти не попадат сред артикулите, включени в кампанията, съгласно публично обявените от търговските вериги продукти. Към настоящия момент не са налице данни, които да свързват изложените твърдения с инициативата, посочват от КЗК.

Производители на плодове и зеленчуци: Страхът от търговските вериги остава въпреки намесата на държавата

Въз основа на постъпилата информация антимонополният орган започва предварително проучване по отношение на още две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици на плодове и зеленчуци.

От КЗК припомнят, че в края на май 2026 г. комисията образува две производства срещу търговски вериги за установяване на възможни нелоялни търговски практики спрямо доставчици и производители. Производствата са образувани в резултат на информация от секторния анализ на пазара на храни, както и на данни от проучването на КЗК относно ценовата политика, отстъпките, надценките и търговските условия между търговци и доставчици/производители. Междинните резултати от секторния анализ показаха наличие на сериозни деформации по веригата на доставки и данни за практики, които могат да поставят производителите и доставчиците в значително по-неблагоприятна позиция при договарянето на условията с големите търговци.

След сигнали за натиск върху производители: Държавата проверява търговските вериги

От КЗК посочват още, че при наличие на достатъчно данни за нарушения комисията ще образува нови производства в рамките на своите правомощия.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви на среща вчера с ръководството на Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци“, че държавата ще защитава земеделските производители при всеки сигнал за натиск и нелоялни практики, които възпрепятстват дейността им, съобщиха от министерството. Министър Абровски уточни, че във връзка с тиражираната информация в медиите, че земеделски производители са изнудвани от търговски вериги, очаква да получи повече конкретна информация. По думите му институциите могат да окажат ефективна подкрепа само когато разполагат с конкретни сигнали и факти.

Днес министърът също коментира, че държавата безпрекословно ще защитава интересите на земеделските производители. В срещата в МЗХ участваха и председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов, и председателят на УС на Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция Марин Генуров.