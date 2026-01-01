Шестима мъже са задържани, а нови количества райски газ и различни видове наркотични вещества са иззети при специализирана полицейска операция в Слънчев бряг, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Бургас.

Акцията е проведена снощи от служители на отдел "Криминална полиция" при ОД на МВР и Районно управление – Несебър. В рамките на операцията са образувани две преписки за разпространение на райски газ, като са открити и иззети 37 флакона.

Заловиха десет души при акции за наркотици и райски газ по Южното Черноморие

Райският газ е установен в лек автомобил и в частна квартира в Несебър, ползвани от 18-годишен мъж от София, за когото е установено, че го е разпространявал в Слънчев бряг и други курортни населени места по Южното Черноморие.

Задържаните лица са на различна възраст, като сред тях има български и двама украински граждани.

При операцията са образувани и три преписки за притежание на марихуана и кокаин, както и бързо производство за държане на марихуана. По последния случай е задържан 29-годишен мъж от село Кошарица.

Иззеха голямо количество райски газ в „Слънчев бряг“

На 2 юли т.г. при специализирана полицейска операция в Созопол беше иззето рекордно количество райски газ – 440 килограма. Само дни по-рано, на 27 юни, отново при акция в Созопол, полицията иззе 1460 флакона с райски газ, близо 300 балона и 30 грама кокаин.

От ОД на МВР – Бургас посочват, че проверките срещу незаконната продажба и разпространение на райски газ и наркотици ще продължат през целия летен сезон в курортните комплекси по Южното Черноморие.