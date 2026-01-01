Десет души са задържани през последното денонощие при специализирани полицейски действия срещу разпространението на наркотични вещества и продажбата на райски газ по Южното Черноморие, съобщиха от ОД на МВР.

Образувани са девет преписки, едно бързо производство и едно досъдебно производство за разпространение на райски газ на непълнолетни. Иззети са количества марихуана, метамфетамин, както и флакони с райски газ и балони.

Мащабна спецоперация срещу разпространението на наркотици в София (СНИМКИ)

При проверки в курорта Слънчев бряг са установени петима души, държащи марихуана, един мъж с метамфетамин и трима с флакони с райски газ. Задържани са и други двама мъже, за които има данни, че разпространяват райски газ. При единия са открити осем флакона и балони, а в автомобила на другия - седем кашона с флакони с различна вместимост.

От ОД на МВР съобщават още, че на територията на община Созопол са образувани една преписка за държане на наркотични вещества и две преписки за открити количества райски газ. При отделни проверки са иззети общо 46 флакона с райски газ и близо 800 латексови балона. Единият от задържаните е 27-годишен криминално проявен мъж от София, а при втория случай в автомобил са открити 25 флакона с райски газ.

Акции на СДВР: Различни по вид наркотици иззеха столични полицаи, има задържани

По данни на полицията същият водач няколко дни по-рано е бил проверен в Китен, където са иззети още 55 флакона с райски газ и две опаковки с балони. Работата по случая продължава.

На 27 юни т.г. полицаи иззеха райски газ, балони и кокаин за над 18 хиляди евро при полицейска акция в Созопол. Тогава бе задържан 37-годишен мъж.