Кръвната проба за кокаин на инфлуенсъра Стоян Колев излезе положителна, след като той беше задържан на автомагистрала „Тракия“, съобщи NOVA .

На 16 юни Колев даде положителен полеви тест за наркотици, а тогава сигналът беше подаден от случаен гражданин на телефон 112, който сигнализира, че от люка на движещ се автомобил инфлуенсърът размахвал автоматично оръжие. Проверка на оръжието показа, че то е за еърсофт.

Районната прокуратура в Пазарджик потвърди, че е прецизирала обвинението и то вече е базирано на химическата експертиза, която показва наличието на наркотични вещества.

На 17 юни Районната прокуратура в Пазарджик повдигна две обвинения срещу 39-годишния Стоян Колев. На 25 юни Окръжният съд в Пазарджик измени мярката за неотклонение на тиктокъра от "задържане под стража" в "домашен арест".