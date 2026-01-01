Задържаха известния в социалните мрежи инлуенсър Стоян Колев тази сутрин на автомагистрала „Тракия“, след като дал положителен тест за наркотици, съобщава NOVA.

Сигнал е подаден от случаен гражданин на телефон 112.

По информация от сигнала от люка на движещ се автомобил се показвало автоматично оръжие.

ОД на МВР-Пазарджик

Незабавно реагирали служители на „Магистрална полиция“, които спрели автомобила за проверка. В превозното средство се намирал Стоян Колев. На водача били направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатът от полевия тест за дрога се оказал положителен за кокаин, а това се вижда от клип, публикуван от самия него в Instagram. Инфлуенсърът дава и кръвна проба, като резултатите се очакват след лабораторните изследвания.

Проверка на оръжието показала, че то е за еърсофт.

Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев в Бургас

Колев е задържан за срок до 24 часа в районното управление в Пазарджик. Наложена му е санкция за това, че е размахвал оръжие на публично място, потвърдиха от Областната дирекция на полицията.

ОД на МВР-Пазарджик

В началото на май инфлуенсърът беше задържан отново, след като бе установено, че чрез публикации в социалните мрежи е отправял призиви към гражданско неподчинение. При задържането си той не се подчинил на разпорежданията на органите на реда. По случая бяха извършени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби бяха отрицателни.