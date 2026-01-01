Задържаха известния в социалните мрежи инлуенсър Стоян Колев тази сутрин на автомагистрала „Тракия“, след като дал положителен тест за наркотици, съобщава NOVA.
Сигнал е подаден от случаен гражданин на телефон 112.
По информация от сигнала от люка на движещ се автомобил се показвало автоматично оръжие.
Незабавно реагирали служители на „Магистрална полиция“, които спрели автомобила за проверка. В превозното средство се намирал Стоян Колев. На водача били направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатът от полевия тест за дрога се оказал положителен за кокаин, а това се вижда от клип, публикуван от самия него в Instagram. Инфлуенсърът дава и кръвна проба, като резултатите се очакват след лабораторните изследвания.
Проверка на оръжието показала, че то е за еърсофт.
Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев в Бургас
Колев е задържан за срок до 24 часа в районното управление в Пазарджик. Наложена му е санкция за това, че е размахвал оръжие на публично място, потвърдиха от Областната дирекция на полицията.
В началото на май инфлуенсърът беше задържан отново, след като бе установено, че чрез публикации в социалните мрежи е отправял призиви към гражданско неподчинение. При задържането си той не се подчинил на разпорежданията на органите на реда. По случая бяха извършени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби бяха отрицателни.