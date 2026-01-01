Инфлуенсърът Стоян Колев е задържан за срок до 24 часа, след като е било установено, че чрез публикации в социалните мрежи е отправял призиви към гражданско неподчинение, научи NOVA.

При задържането си той не се подчинил на разпорежданията на органите на реда. По случая са били извършени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са отрицателни.

Към момента няма допълнителна информация за повдигнати обвинения, а действията по случая продължават в рамките на досъдебната проверка. Инфлуенсърът е отведен в Пето РУ, а пред сградата пристигнали много от феновете му, съобщи "Флагман".

Колев доби популярност с провокативния характер на съдържанието, което публикува онлайн.

Видеоклипове от ареста му циркулират в социалните мрежи.