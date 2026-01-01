Приключиха ремонтните дейности по покрива на Централния кооперативен пазар в Сливен, съобщиха от Община Сливен.

Ремонтът включваше почистване на стоманената носеща конструкция и покритията от ръжда и натрупани замърсявания, нанасяне на грунд и защитна боя по всички метални елементи, както и монтаж на поликарбонатни плоскости за горно осветление.

Община Сливен

В рамките на дейностите беше извършена и обработка на улуците, покривната ламарина и капаците със специално покритие за метал, устойчиво на атмосферни влияния.

Община Сливен

Строително-монтажните работи бяха изпълнени поетапно, като отделните зони на пазара бяха ремонтирани последователно. По този начин тържището остана отворено и достъпно за гражданите през целия период на ремонта, който започна в първите дни на февруари тази година.

Средствата за обновяването са осигурени от бюджета на Община Сливен.

Община Сливен

Пазарът е с видеонаблюдение с цел сигурност, опазване от кражби и посегателства и гарантиране спокойствието на търговците и гражданите.