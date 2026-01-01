На 14 август служители на Първо РУ-Стара Загора са задържали 44-годишен криминално проявен и осъждан мъж в рамките на специализирана полицейска операция срещу домовите кражби, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

След проведени заградителни мероприятия криминалистите са установили, че мъжът е автор на общо шест домови кражби на територията на Стара Загора. По случаите се водят досъдебни производства под надзора на Районната прокуратура в града.

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За две от кражбите сигналите са подадени на 14 август. При единия случай е съобщено за взломена входна портална врата на имот в местност в близост до завод „Загорка“. При извършените процесуално-следствени действия е установено, че престъплението е извършено в периода 13–14 август. В имота са били взломени две врати – на лятна закрита веранда и на масивна постройка. От хладилник са отнети различни по вид и количество колбаси.

Същия ден 45-годишна жена е подала сигнал, че в двора на къщата ѝ в същата местност е забелязала непознат мъж. Незабавно са предприети заградителни мероприятия.

Около 18:50 часа полицаите са установили и задържали 44-годишния мъж. Той е отведен в Първо РУ-Стара Загора.

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Установено е, че след взломяване на входна врата от имота са били отнети два фотоапарата, два мъжки часовника, три чифта маратонки, комплект Bluetooth слушалки, шест чифта декоративни дамски обеци от неблагороден материал, фенерче и четири запалки. Част от вещите са били открити у задържания.

На 44-годишния мъж е повдигнато обвинение и му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.