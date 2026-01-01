Задържаха 50-годишен мъж за срок до 24 часа за кражба на автомобил и проникване в параклис, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Полицията в Казанлък задържа мъжа, след като е установен да проникне в параклис в град Николаево и да открадне автомобил в село Паничерево.

На 13 януари, около 04:00 часа, в РУ-Казанлък постъпил сигнал от 44-годишен мъж за взломен прозорец и огъната предпазна решетка на параклис в Николаево. При огледа полицаите открили 50-годишния извършител на място. Няма установени липси, а по случая е образувано досъдебно производство по чл. 216, ал.1 от НК под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.

По-късно същия ден, в 06:10 часа, в РУ-Казанлък бил подаден сигнал от 51-годишен мъж за откраднат лек автомобил „Фолксваген“, оставен с ключовете в колата в село Паничерево. В резултат на незабавни оперативно-издирвателни действия, автомобилът бил намерен изоставен в землището на Николаево. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 346, ал.2 от НК.

Мъжът е разследван и за двете престъпления под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.